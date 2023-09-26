"Погибший" командующий Черноморским флотом поучаствовал в заседании коллегии Минобороны

Министерство обороны России высказалось о состоявшемся заседании его коллегии. Среди участников встречи был якобы погибший во время атаки на штаб Черноморского флота его командующий вице-адмирал Виктор Соколов.

О заседании Минобороны рассказало в своем telegram-канале. На фотографиях видно, что Соколов участвует в заседании коллегии по видеоконференцсвязи.

Напомним, 22 сентября в результате ракетного удара ВСУ было повреждено здание штаба Черноморского флота в Севастополе, там начался пожар. По предварительным данным, погиб один военнослужащий. Позже с помощью взрывов обрушили аварийное здание штаба Черноморского флота. Сообщалось, что в результате атаки якобы погиб Соколов.

Вице-адмирал Виктор Соколов, ранее занимавший пост начальника Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова, в августе 2022 г. стал временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом.