Шойгу: За месяц в зоне СВО уничтожено 17 тысяч солдат и 2,7 тысячи единиц техники

Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России привел данные о потерях ВСУ в зоне спецоперации за месяц.

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За текущий месяц уничтожено более 17 тыс. человек, более 2,7 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе семь американских БМП "Брэдли", 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Германии, Франции, Польши и Соединенных Штатов Америки, а также два немецких танка "Леопард" и один английский танк "Челленджер".

"Несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов так называемого контрнаступления, западные кураторы Украины не отступают от своего бесчеловечного принципа: "оружие как путь к миру"", - цитирует Шойгу Минобороны.