WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с 24 октября

Мессенджер WhatsApp с 24 октября 2023 года перестанет работать на смартфонах с операционной системой Android с версией старше 5.0, сообщили разработчики приложения.

Для продолжения работы мессенджера пользователи с более старыми версиями ПО должны или обновить операционную систему, или приобрести новое устройство. В противном случае им будет не доступна большая часть функционала: сообщения, в том числе голосовые, видеозвонки и т.д.

Версия Android 5.0 вышла в 2014 году.