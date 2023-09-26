Глава Первоуральска объяснил черную воду из крана ремонтными работами

Глава Первоуральска Игорь Кабец после публикаций новостей о черной воде из кранов горожан, попытался прояснить ситуацию, однако вышло не очень. Судя по комментариям под постами мэра в соцсетях, горожане не поверили в сказанное, обвиняя градоначальника в бездействии.

По словам Кабеца, все фото и видео с черной водой были сняты во время проведения ремонтных работ - тогда при включении в первые часы поднималась взвесь. Он также пообещал, что качество воды после всех работ восстановится. "Хочу подчеркнуть, что мы индивидуально подходим к каждому обращению и выясняем причины, по которым вода могла изменить цветность или запах", - написал глава города.

Тем временем местные жители уже полгода жалуются на отвратительный запах и цвет водопроводной воды. За чистой приходится каждую неделю стоять в очередях к водовозам или тратить деньги, чтобы купить воды для еды и купания.

Накануне Свердловское отделение РЭО опубликовало результаты двух лабораторий, исследовавших пробы воды из четырех квартир на Вайнера, Советской, Пархоменко. Специалисты каждой подтвердили - запах превысил норму в два раза, мутность - в семь раз, завышены показатели предельно допустимых концентраций марганца и железа. После этого мэр также решил провести исследования.

"Сегодня вместе с сотрудниками "Водоканала" и участниками комиссии группы народного контроля выехали по четырем адресам, по которым получили обращения: Вайнера, 29 и 61; Советская, 20a; Пархоменко, 2 и взяли пробы для лабораторных исследований. В качестве независимого аккредитованного эксперта по анализу и оценке соответствия проб нормативам будет привлечен Роспотребнадзор. Результаты экспертизы опубликуем на сайте Водоканала", - написал Кабец.



Он также заявил, что горадминистрация вместе со специалистами в области гидрологии и экологами разрабатывает план мер по преодолению ситуации с Верхне-Шайтанским прудом, где стараются восстановить способность водообеспечения главного городского питьевого источника. Также, по его словам, в ежедневном режиме продолжаются работы по промывке сетей.

Глава Первоуральска посоветовал при проблемах с водой обращаться на номер горячей линии "Водоканала": 66-79-69 или писать ему в личные сообщения с указанием адреса.

В комментариях под постом горожане высказывают сомнения насчет привлеченных мэром экспертов и намекают, что прозрачность экспертизы будет аналогичной прозрачности воды в их квартирах.

"Опять какие-то неизвестные "участники комиссии группы народного контроля". Участники стояли на улице или при них брали воду и проводили анализ?"

"Вы на ул.Береговой возьмите воду на проверку!!!! Вонь и ржавчина из крана!"

"Игорь Валерьевич, опубликуйте даты и адреса прошедших и предстоящих ремонтных работ на сетях водоснабжения"

На видео, опубликованном уральским мэром, показана вода в бутылке, якобы взятая на Вайнера, 61. Один из комментаторов также опубликовал видео, подписав, что такую коричневую воду застал уже сегодня сразу после "проверки".

Напомним, что местное отделение РЭО уже направило результаты экспертизы проб воды в надзорные органы и областным чиновникам.