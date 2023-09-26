Тюменские учителя возмущены данными Росстата о зарплатах 65 тыс.

Тюменские учителя возмущен данными статистики, что они в среднем получают 65 тыс. рублей.

Как писало Накануне.RU, по данным Росстата, средняя зарплата учителей в России в первом полугодии 2023 года составила 63,6 тыс. рублей. В том числе в Тюменской области - 65 тыс., а в Тюмени - 75 тыс. И это без учета доплаты за классное руководство в размере 5 тыс. рублей.

Как пишут тюменские СМИ, зарабатывать такие деньги можно, только буквально живя на работе. Нужно взять три ставки, то есть работать в две смены с утра до вечера, а после еще проверять тетради, готовиться к занятиям, заполнять электронный журнал и отвечать на вопросы родителей.

Интересно, что, по результатам интернет-опроса, учителя тюменских школ (проголосовали почти 700 учителей) получают в основном от 20 до 40 тыс. рублей в месяц - таких половина. Только четверть получают 40-60 тыс. Оставшаяся четверть - практически поровну до 20 тыс. и более 60 тыс.

Как сообщил другой тюменец, его супруга работает учителем математики старших классов в городской школе, и ее зарплата составляет всего 30 тыс. с классным руководством, притом что нагрузка 39 часов в неделю, то есть две ставки.

Бравурные цифры от властей связаны с тем, что зарплата приводится до вычета налогов и в целом, а не на ставку. К тому же средняя зарплата всегда намного больше медианной. Если это все учесть, то медианная зарплата на ставку в школе едва превышает "чистыми" 20 тыс. Эту цифру подтверждают и тюменские учителя. Поэтому они вынуждены брать по полторы-две ставки в ущерб качеству учебного процесса, чтобы прокормить себя.