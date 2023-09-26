В Екатеринбурге рабочие на экскаваторе спасли ребенка из горящей квартиры

В Екатеринбурге ребенок не мог самостоятельно выбраться из горящей квартиры. На помощь пришли рабочие со своей техникой.

Как сообщили Накануне.RU в МЧС России, в уральской столице загорелся жилой дом. На балконе третьего этажа от дыма и огня спасался маленький ребенок. Очевидцами пожара стали рабочие, проводившие ремонт коммуникаций с помощью экскаватора.

Подогнав технику, мужчины залезли в ковш и вытащили ребенка. Он не пострадал. Еще девять человек, в том числе один ребенок, были выведены огнеборцами с применением спасательных устройств.

Площадь пожара составила пять квадратных метров. В тушении было задействовано восемь человек и три единицы техники МЧС. Причина возгорания сейчас устанавливается.