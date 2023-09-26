Жителя Нижневартовска оштрафовали за демонстрацию флага Украинского военизированного объединения

В Нижневартовске осудили местного жителя за демонстрацию экстремистской символики.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, на госномере его автомобиля был флаг Украинского военизированного объединения, запрещенного на территории России. Мужчина вину в совершении правонарушения не признал, пояснив, что о наличии какой-либо символики на его транспортном средстве не знал, не проверял знак перед выездом.

Постановление суда вступило в законную силу.

Мужчина был оштрафован на 1 тыс. руб.