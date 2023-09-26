Ракета, упавшая в ноябре 2022-го в Пшеводуве, была украинской, - польская прокуратура

Национальная прокуратура Польши пришла к выводу, что ракета, упавшая в городе Пшеводув в ноябре 2022 года, была украинской.

По данным издания Rzeczpospolita, речь идет о ракете, выпущенной украинским комплексом С-300. Установить принадлежность ракеты помогали эксперты из институтов при Минобороны Польши. Они подтвердили, что ракета была запущена с территории западной Украины.

Сообщается, что Украина не сотрудничала с властями Польши по этому расследованию и не предоставила никаких данных.

Ракета упала в ноябре 2022 года на территории Люблинского воеводства Польши, на границе с Украиной. Погибли два фермера – снаряд попал в зерносушилку. В Министерстве иностранных дел Польши заявили, что ракета принадлежит России, хотя президент республики Анджей Дуда заявил, что нет доказательств принадлежности снаряда РФ. Посол Польши в России позже был вызван на Смоленскую площадь в связи с заявлениями польских политиков и СМИ.