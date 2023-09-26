Путин и Лукашенко встретятся в Киргизии

Президенты России и Белоруссии встретятся в Бишкеке.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Ленинградской области России Александром Дрозденко сообщил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 25 сентября. Темами разговора стали совместное производство и обслуживание самолетов, а также строительство второй железнодорожной ветки на Ленинградскую область. По словам Лукашенко, в середине октября намечена его встреча с Путиным в Кыргызстане (в Бишкеке пройдет саммит СНГ), где они планируют более предметно обсудить эти проекты.

"Речь шла о совместном производстве самолетов небольшой вместимости, которые очень востребованы и нужны в Российской Федерации. Как сказал президент России, от крупных аэропортов до дальних поселков, регионов такие самолеты востребованы, тем более они могут осуществлять посадку на грунт", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.