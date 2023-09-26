26 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске по инициативе депутатов открыли ресурсный центр для обучения детей с расстройствами аутистического спектра

Депутаты Думы Нижневартовска изменили подход к работе с детьми, имеющими расстройство аутистического спектра.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента, с внушительным списком проблем к народным избранникам обратилась Айсылу Плет - председатель местного отделения Всероссийской организации родителей детей инвалидов.

Тогда выяснилось, что в санаторной школе не хватает мест в первый класс и дети вынуждены идти в образовательные школы, где зачастую не созданы условия для особенных детей и адаптация их в процесс обучения проходит болезненно, а иногда даже приводит к ухудшению состояния детского здоровья.

Коллаж, ребенок, окно(2022)|Фото: Накануне.RU

Депутаты думы города Нижневартовска, изучив вопрос, сформулировали и дали протокольное поручение городскому департаменту образования - создать ресурсный центр для детей с РАС.

И вот сегодня на первом после летних каникул заседании комитета по социальным вопросам озвучили результат – в городе открыт ресурсный центр для обучения детей с РАС.

алексей сатинов, дума нижневартовска(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

«В центр смогут обратиться не только родители детей, которые учатся в 8 школе, а абсолютно все родители детей с расстройствами аутистического спектра», - пояснил спикер городской Думы Алексей Сатинов.

Теги: ресурсный центр, обучение дете с расстройством аутического спектра, алексей сатинов, дума нижневартовска


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