Родители Москвы заявили о принуждении к ФГИС "Моя школа"

В этом году в России начался очередной цифровой эксперимент над детьми - внедрение Федеральной государственной информационной системы (ФГИС) "Моя школа". Это несет в себе большие риски и опасности и осуществляется с нарушениями, говорится в заявлении общественного движения "Родители Москвы".

Как заявила председатель движения Илона Менькова, система призвана собрать данные обо всех детях в нашей стране.

"Это не только оценки, это абсолютно все, включая потенциально медицинскую информацию, которая уже внедрена в Московской электронной школе. Представьте себе, какую опасность может представлять эта система, учитывая, что в ней применяется геолокация каждого ребенка. Фактически вместе с медицинской информацией это становится базой данных потенциальных доноров органов. Готовы ли вы рисковать своим ребенком просто потому, что вам хочется посмотреть оценки в электронном дневнике?" - вопрошает Менькова.

Как сообщалось, с 1 сентября в школах ввели единую цифровую платформу - ФГИС "Моя школа". Как было заявлено, через эту систему родители могут смотреть оценки детей. Для регистрации в ней необходимо иметь учетную запись на "Госуслугах". Однако любая регистрация в любых системах на территории России является абсолютно добровольной. И если родители не желают регистрировать ребенка, они могут этого не делать.

Илона Менькова призвала не обманывать родителей и не говорить, что это они обязаны это делать. Школы и учителя, которые так делают, несут за это ответственность. Чиновники сталкивает лбами родителей и администрацию школы. Вместо обучения и воспитания сверху спускаются указания срочно и обязательно зарегистрировать всех детей на этой платформе.

Как признается на самом сайте гослуслуг, решение об использовании электронных услуг и предоставлении данных каждый пользователь принимает лично.

"Регистрация на платформе "Моя школа" — добровольная", - подчеркивается в сообщении.

При этом, согласно приказу Минпросвещения, к 2030 году необходимо погрузить в "цифру" все 100% обучающихся. Но самое интересное, возможно, связано с тем, что еще до 1 марта Минпросвещения было обязано представить доклад о результатах двухлетнего эксперимента по внедрению в школах цифровой образовательной среды. До сих пор никакого отчета так и не обнародовано, а цифровизация образования продавливается. Как считает член-корреспондент РАН, профессор ряда вузов и лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев, в этом заинтересованы корпорации, чтобы выискивать и выдергивать самых талантливых выпускников.