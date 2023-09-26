26 Сентября 2023
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Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В Тюмени у драматического театра сгорели декорации

Огнеборцы ликвидировали пожар у Тюменского драматического театра, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

По данным огнеборцев, сообщение о пожаре поступило сегодня, в первом часу дня. Прибывшими к месту вызова пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит горение декораций на прилегающей к театру территории. Пожар был ликвидирован в считанные минуты.

Площадь составила около 30 кв. м. Пострадавших нет.

пожар, драматический театр, декорации(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

пожар, драматический театр, декорации(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В тушении были задействованы три единицы техники и 13 человек личного состава. Причины пожара выясняются.

Теги: декорации, драматический театр, пожар


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