В Тюмени у драматического театра сгорели декорации

Огнеборцы ликвидировали пожар у Тюменского драматического театра, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

По данным огнеборцев, сообщение о пожаре поступило сегодня, в первом часу дня. Прибывшими к месту вызова пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит горение декораций на прилегающей к театру территории. Пожар был ликвидирован в считанные минуты.

Площадь составила около 30 кв. м. Пострадавших нет.

В тушении были задействованы три единицы техники и 13 человек личного состава. Причины пожара выясняются.