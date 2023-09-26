26 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Минтруд придумал, как посчитать россиян, уходящих от налогов

Минтруд России разработал методику для оценки потенциального числа россиян, занятых в теневом секторе экономики (работают, но не платят налоги). На основе этих расчетов регионам поставят задачу по "обелению" того или иного числа работников, пишет РБК. Предполагается, что за три года регионам предложат "обелить" до 30% теневого сектора. Если, конечно, его "вычислят".

Для расчета сначала определят число неработающих в трудоспособном возрасте: из числа застрахованных по ОМС, но не работающих лиц вычтут детей до 15 лет и пенсионеров. Потом из оставшегося числа вычтут тех, кто по возрасту подходит, но получает от государства какие-то деньги, будь то стипендия, пособие и т.д. Это студенты, инвалиды, заключенные, зарегистрированные безработные.

Останутся "подозрительные" граждане, которые на что-то живут, но официально не трудоустроены и от государства денег не получают. Предполагается, что они-то и работают нелегально.

В министерстве, впрочем, соглашаются, что цифра может быть неточной: люди могут быть на попечении у других членов семьи или вообще юридически не относящихся к ним граждан, могут быть незарегистрированными безработными, иметь неучтенный источник доходов (но не труд) и т.д.

Теги: минтруд, теневая экономика, россияне


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