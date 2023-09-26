Свердловскому депутату Госдумы пожаловались на работу "Почты России"

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал о жалобах на "Почту России", поступающих в его адрес.

Как сообщил он в своем Telegram-канале, у жителей страны есть ряд претензий к работе почтовиков.

"Через соцсети собираю обратную связь от населения, в том числе на условиях анонимности от рядовых сотрудников "Почты России". Также информацию присылают главы городов и районов, входящих в состав моего избирательного округа", - рассказал Иванов.

Депутат добавил, что на комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям приглашено руководство "Почты России". Встреча планируется на конец октября.

"Обсудим перспективы компании, повышение эффективности ее работы", - отметил Максим Иванов.

Напомним, на днях спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в "Почте России" растет финансовая дыра, которую следует проверить не только финансовым, но и правоохранительным органам.