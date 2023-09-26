В Крыму проверят траты различных госпредприятий

В Крыму пройдут проверки финансово-хозяйственной деятельности госпредприятий "Крымгазсети", "Вода Крыма" и других ресурсоснабжающих организаций. Надзор будет аналогичным тому, которому подверглось ГУП "Крымэнерго".

"Предполагаю, что среди вероятных нарушений могут быть манипуляции со сжиженным баллонным газом, передача частным компаниям работ по техприсоединениям потребителей", - написал в своем telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

По словам руководителя республики, в "Крымэнерго" следствие продолжается, вскрываются различные схемы, выявлены нарушения с признаками преступной деятельности.

"В частности, вызывает вопросы факт списания на потери в сетях 14% поставляемой электроэнергии при реальных потерях в объеме 6-7%", - написал Аксенов.