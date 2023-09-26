В Эфиопии будут собирать Lada для африканского рынка

"АвтоВАЗ" подписал контракт с эфиопской компанией о начале совместного производства Lada для африканского рынка, передает ТАСС со ссылкой на посла Эфиопии в России Чама Угалу Уриата.

По словам дипломата, российские автомобили африканской сборки появятся в Судане, Южном Судане, Кении и Сомали.

Посол добавил, что еще два российских автопроизводителя ведут консультации о возможности открытия производства в Эфиопии.

Ранее президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов предположил, что концерн может разработать специальные модели Lada для Африки, в том числе праворульные Niva.