Горбачев назвал причину "интереса" самолетов НАТО к Черному морю

Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев полагает, что разведывательные самолеты и беспилотники НАТО в Черном море используются для управления украинскими атаками на Крым.

Разведывательные самолеты и стратегические беспилотники НАТО выполняют радиотехнические функции: поиск, разведка, связь, подсветка целей, наведение, контроль и оценка результатов, возможно, постановка помех, приводит РИА Новости слова Горбачева.

Напомним, 22 сентября в результате ракетного удара ВСУ было повреждено здание штаба Черноморского флота в Севастополе, там начался пожар. По предварительным данным, погиб один военнослужащий. Сегодня с помощью взрывов обрушили аварийное здание штаба Черноморского флота.

Кроме того, над Крымом регулярно сбивают беспилотники. Вечером 25 сентября сбита ракета.