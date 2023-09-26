26 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

"Создать — создали, а запустить не смогли". Учителя пожаловались на неработающий электронный журнал

С начала учебного года прошел месяц, а главной проблемой школьников, родителей и педагогов Екатеринбурга продолжают оставаться электронные журнал и дневник. Сервис просто отказывается работать: учителя не могут загрузить расписание и домашнее задание, и дети из-за этого приходят на уроки неподготовленными.

Ранее каждая школа индивидуально могла вводить электронный журнал/дневник, однако с 1 сентября текущего года в учебных заведениях уральской столицы ввели единую платформу ФГИС "Моя школа". Еще в июне родители начали заполнять профили детей на сайте Госуслуг, а педагогам выдали логины и пароли от их учетных записей, однако ничего из этого так и не стало работать с приходом учеников в классы.

"Создали единый электронный журнал или дневник - как угодно. Для нас, учителей, это журнал. Прислали нам, значит, пароли и логины, но я не могу в него зайти, и никто не может. То есть они создали то, в чем сами еще не разобрались", - рассказала Накануне.RU учитель младших классов.

Аналогичная ситуация и у педагогов в средней школе. При вводе данных сайт выдает ошибку, из-за чего приходится по старинке использовать бумажные журнал и дневники. Когда систему наладят, руководство школ не сообщает, однако просят педагогический состав набраться терпения.

В департаменте образования Накануне.RU пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Теги: дневник, журнал, учитель, школа, ученик


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