Избран премьер-министр ЛНР

В ЛНР утвержден премьер-министр республики.

На эту должность глава ЛНР Леонид Пасечник представил Сергея Козлова. Депутаты Народного Совета единогласно поддержали кандидатуру, сообщил в своем telegram-канале глава республики Леонид Пасечник.

Напомним, ранее Пасечник избран главой Луганщины. По итогам прошедших выборов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях полностью сформирована исполнительная и законодательная власть. Каждый регион представлен в Совфеде двумя сенаторами.