26 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

20 человек погибли при взрыве на складе горючего в Нагорном Карабахе

По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва на складе горючего в Нагорном Карабахе. Семь человек умерли в больнице, 13 тел не опознаны, также есть несколько пропавших без вести.

В больницы, в том числе госпиталь при базе российских миротворцев, поступили 300 человек с ожогами различной степени, многие находятся в критическом состоянии, сообщил уполномоченный по правам человека Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

Взрыв на складе с топливом произошел около трассы Степанакерт — Аскеран. По словам депутата парламента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Метаксе Акопян, там выдавали бензин людям, выезжающим в Армению. Причины взрыва не уточняются.

Теги: нагорный карабах, взрыв, жертвы


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