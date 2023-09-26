Компанию Дацюка обвинили в незаконной вырубке деревьев у Царского моста

26 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: telegram-канал &quot;Наследие Екатеринбурга&quot; / t.me/ekbnasledie

Компанию Дацюка обвинили в незаконной вырубке деревьев у Царского моста

На правом берегу Исети со стороны сада Нурова у Царского моста началась вырубка деревьев. Работы осуществляет компания хоккеиста Павла Дацюка "Радиус Девелопмент", предположительно, для дальнейшего строительства гостиницы. Незаконность действий рабочих отметили активисты, которые утверждают, что снос зеленых насаждений и раскопки происходят в охранной зоне моста, а именно в зоне охраняемого природного ландшафта, где такие работы запрещены.

Напомним, что ранее работы проводились на противоположной стороне моста - для строительства гостиницы компания сузила русло реки Исеть. Согласно ответу управления госохраны, опубликованному активистами, ОКН признало, что свои действия "Радиус Девелопмент" не согласовывал. Тем не менее, делать что-то управление не будет - вместо этого было написано обращение в правоохранительные органы. Однако с заявления прошел месяц, а работы по-прежнему ведутся.

Раскопка берега у Царского моста в Екатеринбурге(2023)|Фото: telegram-канал "Наследие Екатеринбурга" / t.me/ekbnasledie

Раскопка берега у Царского моста в Екатеринбурге(2023)|Фото: telegram-канал "Наследие Екатеринбурга" / t.me/ekbnasledie

Сейчас работы по сносу деревьев и раскопке территории продолжаются на правом берегу. Экскаватор уже выкопал почти все кустарники на участке. Как передают "Вечерние ведомости", городские власти не планируют вмешиваться в происходящее. По словам начальника главархитектуры Руслана Габдрахманова, "Радиус-Девелопмент" уже заключил договор с минприроды Свердловской области о предоставлении водного объекта в пользование.

Теги: Дацюк, деревья, Царский мост


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети