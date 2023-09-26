Компанию Дацюка обвинили в незаконной вырубке деревьев у Царского моста

На правом берегу Исети со стороны сада Нурова у Царского моста началась вырубка деревьев. Работы осуществляет компания хоккеиста Павла Дацюка "Радиус Девелопмент", предположительно, для дальнейшего строительства гостиницы. Незаконность действий рабочих отметили активисты, которые утверждают, что снос зеленых насаждений и раскопки происходят в охранной зоне моста, а именно в зоне охраняемого природного ландшафта, где такие работы запрещены.

Напомним, что ранее работы проводились на противоположной стороне моста - для строительства гостиницы компания сузила русло реки Исеть. Согласно ответу управления госохраны, опубликованному активистами, ОКН признало, что свои действия "Радиус Девелопмент" не согласовывал. Тем не менее, делать что-то управление не будет - вместо этого было написано обращение в правоохранительные органы. Однако с заявления прошел месяц, а работы по-прежнему ведутся.

Сейчас работы по сносу деревьев и раскопке территории продолжаются на правом берегу. Экскаватор уже выкопал почти все кустарники на участке. Как передают "Вечерние ведомости", городские власти не планируют вмешиваться в происходящее. По словам начальника главархитектуры Руслана Габдрахманова, "Радиус-Девелопмент" уже заключил договор с минприроды Свердловской области о предоставлении водного объекта в пользование.