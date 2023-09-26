В Тобольском районе с детского сада взыскали 4,5 миллиона за смерть ребенка на прогулке

С детского сада в поселке Прииртышский Тобольского района, где год назад погибла двухлетняя девочка, взыскали 4,5 млн руб. в пользу ее семьи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

С исками в суд обратились мама, папа, две сестры, две бабушки и дедушка погибшей.

"Смерть девочки стала невосполнимой утратой для ее близких родственников, в связи с чем они предъявили требования к образовательной организации о компенсации причиненных нравственных страданий", - говорится в сообщении.

В пользу родителей взыскано по миллиону, остальным родственникам - по 500 тыс. руб.

Напомним, тело ребенка было обнаружено 19 сентября 2022 года в домике-беседке во время утренней прогулки. Приговором Тобольского районного суда в феврале 2023 года воспитатель осуждена по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Суд назначил воспитателю наказание в виде ограничения свободы сроком один год и лишил ее права заниматься педагогической деятельностью в течении двух лет.

Отметим, что трагедия повторилась в мае 2023 года в детском саду Тобольска. Трехлетняя девочка погибла во время утренней прогулки. Тело ребенка тоже было найдено в домике-беседке. Девочка шеей повисла на металлической перекладине домика-беседки и скончалась от механической асфиксии.

Недавно был вынесен приговор воспитателю, допустившему гибель ребенка. Тем не менее, схожесть двух трагедий вызывает вопросы к производителям детских игровых конструкций.