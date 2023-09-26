Свердловский Роспотребнадзор: оснований для введения жестких локдаунов и ограничений нет

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, будут ли вводить ограничения в регионе из-за ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Как рассказала на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель руководителя ведомства Анжелика Пономарева, пандемия коронавируса "оставила очень хорошее наследие": свердловчане научились гигиене рук и соблюдению масочного этикета. А в общественных местах появились антисептики. Санитарный врач посетовала, что многие уральцы уже стали забывать, какие приходилось вводить ограничения в пандемию, чтобы не допустить роста заболеваемости.

"Они позволяют себе появляться на работе с симптомами заболевания, детей приводят в школы и детские сады. В отношении таких граждан, если на них не действуют наши санитарно-просветительские мероприятия и уговоры, будем применять меры административного воздействия", - пообещала Пономарева.

Вместе с тем представитель Роспотребнадзора отметила: на сегодня оснований для введения жестких локдаунов и других ограничений в Свердловской области нет. Она подтвердила, что заболеваемость коронавирусом в регионе есть, но она "в десятки раз меньше" по сравнению с прошлым годом. По данным Пономаревой, преобладает штамм "омикрон". При этом не увеличивается число пациентов, которым требуется стационарное лечение.

Напомним, что в этом году в Свердловской области не планируется массовой вакцинации от ковида.