26 Сентября 2023
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Фото: t.me/vvgladkov

Беженцами стала уже десятая часть жителей Нагорного Карабаха

Власти Армении сообщили об эвакуации более 13 тыс. жителей Нагорного Карабаха. Арцахских армян сейчас размещают в ПВР в приграничных городах, часть беженцев направляются к родственнкам. Гуманитарный центр создан в поселке Корнидзор рядом с так называемым Лачинским коридором.

Точных данных о численности армянского населения Карабаха на текущий момент нет, до 2020 года в регионе проживало 100-120 тыс. армян, то есть беженцами стали уже более 10% населения.

Поток беженцев из Нагорного Карабаха усилился после проведения Баку "антитеррористической операции": масштабных военных действий, результатом которых стало согласие властей непризнанной республики подчиниться азербайджанскому руководству.

Теги: беженцы, нагорный карабах, армения


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