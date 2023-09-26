26 Сентября 2023
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Фото: t.me/avdeev_o_vazhnom/2703 скрин

Губернатор Александр Авдеев совместно с Алексеем Сипачом проинспектировал ход строительства объектов в Доброграде

26 сентября Алексей Сипач, экс-министр физической культуры и спорта Владимирской области, вступил в должность главы уникального населённого пункта во Владимирской области – Доброграда.

доброград, алексей сипач(2023)|Фото: avo.ru

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в этом посёлке Ковровского района размещается первая в регионе особая экономическая зона «Доброград-1». В ней уже зарегистрировано 8 резидентов, планируется, что 3 из них запустят свои производства в этом году, ещё 2 – на старте строительства, 3 – разрабатывают проекты и привязывают их к местности.

(2023)|Фото: t.me/avdeev_o_vazhnom/2703 скрин

В Доброграде, кроме жилья и производственных зданий, строится ряд значимых социальных объектов: школа на 850 мест, детский сад на 225 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. В минувшие выходные Губернатор Александр Авдеев совместно с Алексеем Сипачом проинспектировал ход их строительства.

(2023)|Фото: t.me/avdeev_o_vazhnom/2703 скрин

«Поздравляю Алексея Николаевича! Рад тому, что он – в команде нашей области. Уверен, он справится со всеми задачами по развитию Доброграда», – написал глава региона в своём Телеграм-канале.

Теги: александр авдеев, алексей сипач, доброград, оэз


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