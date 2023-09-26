На Украине считают, что поставки танков Abrams вряд ли изменят ситуацию на поле боя

Власти Украины признают, что поставки американских танков Abrams вряд ли "существенно изменят" ситуацию на поле боя.

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Приближающиеся осенние дожди "значительно затруднят маневрирование бронетехники по полям", приводит "Ъ" данные The Wall Street Journal.

Ранее в США сообщали о смене планов на поставку танков. Так, вместо обещанных Abrams M1A2, Украина получит 30 Abrams M1A1. Решение объяснено тем, что технику более старой модификации доставят уже к осени без серьезных потерь в боевых возможностях, в то время как поставка M1A2 ожидалась только через год.

Информация о роли танков Abrams в конфликте появилась на фоне того, что президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекли военный переворот со стороны обманутых и преданных правительством Вооруженных сил Украины. О возможности такого развития событий сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер. Отметим, такое заявление Рихтера – не первое из подобных по теме смещения Зеленского или поражения Украины в конфликте. Например, в конце июля 2023 г. Рихтер заявлял, что Украине придется согласиться на мир, принимая территориальные претензии России, навсегда отказываясь от возможности членства в НАТО, какой бы отдаленной она ни была, либо продолжить борьбу с вероятным исходом в виде дополнительных потерь территории и уничтожения украинской нации.

22 сентября 2023 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания по животноводству высказался о президенте Украины Владимире Зеленском.

"Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину? Да нет, уже из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он. Завтра выборы в Америке, никто и смотреть не будет на это. А нам надо защититься. Потому что мы не знаем, что ждать от этих бешеных политиков Польши", - сказал Лукашенко.