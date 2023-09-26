В 2024 году студенты могут подать до 25 заявлений в вузы

Министерство науки и высшего образования РФ разработало проект приказа об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Прием на бюджетные места начнется 20 июня, а завершится не ранее 7 июля и не позднее 20 июля. Экзамены, которые вузы проводят самостоятельно, должны пройти до 24 июля включительно. Приказы о зачислении на обучение должны быть изданы не ранее 1 августа и не позднее 3 августа.

Для платников сроки продлены. Заявления они могут подавать начиная с 20 июня, а срок завершения – не ранее 25 июля и не позднее 20 августа. Приказы о зачислении могут издаваться до 1 сентября.

Абитуриент может одновременно подавать заявления в пять вузов, в каждом из которых выбрать до пяти специальностей или направлений подготовки. То есть фактически дается право подать до 25 заявлений.

Университеты должны на своем сайте не позднее 20 января разместить информацию о правилах приема; ‎перечень специальностей и направлений подготовки; максимальное количество специальностей и направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе; сроки проведения приема; правила предоставления особых прав и особого преимущества; перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме; особенности проведения вступительных экзаменов для инвалидов; порядок подачи и рассмотрения апелляций; количество бюджетных мест. До 10 апреля на сайте вуза должны быть указаны данные по квотам, количеству мест в общежитиях и расписание вступительных экзаменов.

Новые правила предполагают ежечасное обновление конкурсных списков с первого дня подачи документов при наличии результатов вступительных испытаний, так что абитуриент сможет постоянно следить за тем, в каком вузе он потенциально рекомендован к зачислению. Бумажные оригиналы документов, если они есть на "Госуслугах", предоставлять не потребуется. В качестве индивидуальных достижений будут учтены наличие серебряной медали, участие в СВО, прохождение военной службы по призыву.