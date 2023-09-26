В Белгородской области при обстрелах пострадали пять человек

В Белгородской области две пенсионерки пострадали в результате обстрела ВСУ кассетными снарядами из РЗСО "Град". По данным Shot, обстрелян был поселок Уразово в Валуйском районе.

По гражданской инфраструктуре было выпущено пять кассетных боеприпасов, они уничтожили частный дом и ранили пожилых женщин.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что также накануне пострадали две женщины и мужчина из Шебекино, им оказали медпомощь и отпустили по домам.