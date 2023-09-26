В Свердловской области не планируется массовой вакцинации от ковида
Массовой вакцинации от COVID-19 в Свердловской области в нынешнем году не планируется. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил главный внештатный специалист министерства здравоохранения региона по медицинской профилактике Александр Харитонов.
По его данным, поступление вакцины от коронавируса на Средний Урал ожидается во второй половине октября. Будет поставлен "Спутник V", который приобретут за счет средств областного бюджета. А вот федеральных поставок в этом году не будет.
"Вакцинация будет проводиться тем, кто не прививался ни разу и не болел коронавирусом, а также гражданам с ослаблением иммунной системы. Основное внимание будет уделено людям с хроническими заболеваниями и пожилым", - отметил Харитонов.
Он рассказал, что сейчас в аптеках уже есть новая вакцина от ковида российского производства, которую можно купить за свои деньги. По его словам, она была произведена в прошлом году и прошла все испытания. Стоимость составляет до 600 рублей.
"Я сам еще в аптеках не видел, но поставщики говорят, что она уже появилась. Кто желает вакцинироваться за свои средства – пожалуйста", - пояснил Александр Харитонов.
Он также уточнил, что массовой вакцинации против коронавируса не будет. Специалист объяснил это тем, что "за три года большое количество людей переболело и уже вакцинировано". Он призвал соблюдать правила инфекционной безопасности: носить маски, мыть руки, соблюдать дистанцию, а в случае болезни – оставаться дома.
"Все зависит от нас с вами", - заключил Харитонов.