В Свердловской области не планируется массовой вакцинации от ковида

Массовой вакцинации от COVID-19 в Свердловской области в нынешнем году не планируется. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил главный внештатный специалист министерства здравоохранения региона по медицинской профилактике Александр Харитонов.

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По его данным, поступление вакцины от коронавируса на Средний Урал ожидается во второй половине октября. Будет поставлен "Спутник V", который приобретут за счет средств областного бюджета. А вот федеральных поставок в этом году не будет.

"Вакцинация будет проводиться тем, кто не прививался ни разу и не болел коронавирусом, а также гражданам с ослаблением иммунной системы. Основное внимание будет уделено людям с хроническими заболеваниями и пожилым", - отметил Харитонов.

Он рассказал, что сейчас в аптеках уже есть новая вакцина от ковида российского производства, которую можно купить за свои деньги. По его словам, она была произведена в прошлом году и прошла все испытания. Стоимость составляет до 600 рублей.

"Я сам еще в аптеках не видел, но поставщики говорят, что она уже появилась. Кто желает вакцинироваться за свои средства – пожалуйста", - пояснил Александр Харитонов.

Он также уточнил, что массовой вакцинации против коронавируса не будет. Специалист объяснил это тем, что "за три года большое количество людей переболело и уже вакцинировано". Он призвал соблюдать правила инфекционной безопасности: носить маски, мыть руки, соблюдать дистанцию, а в случае болезни – оставаться дома.

"Все зависит от нас с вами", - заключил Харитонов.