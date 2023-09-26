Югра поможет Нижневартовску в расселении аварийных домов в Беловежском

В Нижневартовске планируют до 1 ноября 2023 года переселить жителей аварийных домов поселка Беловежский. Правда, не всех.

Как сообщили Накануне.RU в администрации города, в первую очередь планируется переселять жителей аварийных домов, которые являются участниками специальной военной операции, а также членов их семей. Соответствующее решение в рамках дополнительных мер поддержки принято правительством Югры и Нижневартовск включили в список муниципалитетов, которые смогут использовать такой механизм.

Когда из аварийных домов переселят остальных жителей поселка Беловежский, не уточняется.

Напомним, ранее аварийными домами в поселке Беловежский заинтересовалась Генпрокуратура РФ.

15 деревянных многоквартирных домов были построены еще в 1980 годы, во времена промышленного освоения Самотлорского нефтяного месторождения. Они признаны аварийными, однако до сих пор не расселены. В настоящий момент в них проживают более 280 человек, часть из которых - члены семей участников СВО.

СУ СК России по ХМАО-Югре по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам ч.1 ст.293 УК РФ по факту халатности неустановленных должностных лиц администрации Нижневартовска, выразившейся в непринятии мер по расселению лиц, проживающих в аварийных домах поселка Беловежский. Срок расселения граждан определен до 31 декабря 2024 года.

Между тем, жители опасаются за свою жизнь: в доме может рухнуть пол или потолок, имеются проблемы с проводкой. Во время визита членов ОНФ жильцы отметили, что у их бойцов на фронте условия проживания лучше, чем у них.