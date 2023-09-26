Следователи проверяют власти Верхней Пышмы из-за "пропажи" 371 гектара леса

Следователи организовали проверку в отношении администрации Верхней Пышмы по статье "Халатность", Причиной стали жалобы горожан, которые обнаружили якобы самовольное решение мэрии сократить площадь лесных территорий с 1 тыс. 17 га до 646 га. Об этом сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на представителя инициативной группы местных жителей Ирину Крючкову.

По ее словам, еще в декабре 2022 года горадминистрация незаконно внесла изменения в генплан города, из-за чего "потерялся" 371 га леса. В свою очередь в мэрии заявляют, что на территории города такое количество лесного массива отсутствует. Позднее, в мае текущего года, на публичных слушаниях власти города заявили, что до 2034 года обсуждаемые 371 га земли передадут на вырубку и дальнейшее строительство многоэтажек, школы и больницы. При этом, замечания и предложения местных жителей полностью проигнорировали.

Горожане обратились в СКР, который организовал доследственную проверку по ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность". Обращение было подано и в прокуратуру, где после проверок подтвердили факт нарушения властями Верхней Пышмы требований федерального законодательства, а именно - горадминистрация не имела права по собственному желанию уменьшать площадь городских лесов. В связи с этим, градоначальнику было внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Глава города Иван Соломин заявляет, что сведений о наличии 371 га земли, которые можно было бы включить в лесохозяйственный регламент, нет. Якобы, при установления генплана, эта территория, ранее относящаяся к государственному лесному фонду, действительно была включена в границы города. Однако уполномоченный орган передал ее для включения в границы населенного пункта, а значит земля носит категорию "земли населенного пункта".

Больше всего горожан беспокоят планы властей Верхней Пышмы на освободившийся участок. По словам Крючковой, за благородными планами по строительству школы и больницы может скрываться желание застроить территорию очередными многоэтажками и торговыми объектами. Аналогичная ситуация, вспоминает активистка, была и в 2021 году. Тогда местным жителям пообещали, что участок леса вырубят для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и пожарного депо. Однако после участок был отдан под высотную жилую застройку и одноэтажный ТЦ. Горожанам заявили, что спортивный комплекс решили перенести на другое место, а для депо денег нет.