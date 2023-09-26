Следователи проверяют власти Верхней Пышмы из-за "пропажи" 371 гектара леса

26 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: Ольга Титова

Следователи проверяют власти Верхней Пышмы из-за "пропажи" 371 гектара леса

Следователи организовали проверку в отношении администрации Верхней Пышмы по статье "Халатность", Причиной стали жалобы горожан, которые обнаружили якобы самовольное решение мэрии сократить площадь лесных территорий с 1 тыс. 17 га до 646 га. Об этом сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на представителя инициативной группы местных жителей Ирину Крючкову.

По ее словам, еще в декабре 2022 года горадминистрация незаконно внесла изменения в генплан города, из-за чего "потерялся" 371 га леса. В свою очередь в мэрии заявляют, что на территории города такое количество лесного массива отсутствует. Позднее, в мае текущего года, на публичных слушаниях власти города заявили, что до 2034 года обсуждаемые 371 га земли передадут на вырубку и дальнейшее строительство многоэтажек, школы и больницы. При этом, замечания и предложения местных жителей полностью проигнорировали.

Горожане обратились в СКР, который организовал доследственную проверку по ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность". Обращение было подано и в прокуратуру, где после проверок подтвердили факт нарушения властями Верхней Пышмы требований федерального законодательства, а именно - горадминистрация не имела права по собственному желанию уменьшать площадь городских лесов. В связи с этим, градоначальнику было внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Глава города Иван Соломин заявляет, что сведений о наличии 371 га земли, которые можно было бы включить в лесохозяйственный регламент, нет. Якобы, при установления генплана, эта территория, ранее относящаяся к государственному лесному фонду, действительно была включена в границы города. Однако уполномоченный орган передал ее для включения в границы населенного пункта, а значит земля носит категорию "земли населенного пункта".

Больше всего горожан беспокоят планы властей Верхней Пышмы на освободившийся участок. По словам Крючковой, за благородными планами по строительству школы и больницы может скрываться желание застроить территорию очередными многоэтажками и торговыми объектами. Аналогичная ситуация, вспоминает активистка, была и в 2021 году. Тогда местным жителям пообещали, что участок леса вырубят для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и пожарного депо. Однако после участок был отдан под высотную жилую застройку и одноэтажный ТЦ. Горожанам заявили, что спортивный комплекс решили перенести на другое место, а для депо денег нет.

Теги: лес, Верхняя Пышма, СКР, проверка, прокуратура


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети