WhatsApp не будет запускать в России каналы

Мессенджер WhatsApp не будет запускать в России возможность создания публичных каналов (по аналогии с функционалом Telegram).

"Продукт не будет доступен для пользователей внутри РФ в ближайшее время", — рассказал изданию The Moscow Times представитель компании Meta (признана экстремистской и запрещена в России).

Он добавил, что каналы доступны сегодня пользователям WhatsApp более чем в 180 странах.

Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что для властей вопрос блокировки WhatsApp "не стоит на повестке", но при этом Роскомнадзор и ряд видных парламентариев вроде Александра Хинштейна намекали: если WhasApp запустит каналы в России, то будет заблокирован.

В качестве причины они указывали, что каналы непременно будут "антироссийскими".