26 Сентября 2023
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Экономика Москва
Фото: Накануне.RU

Собянин сказал, сколько инвестировано в экономику Москвы за первое полугодие

Мэр Москвы Сергей Собянин высказался о том, сколько денег вложено в экономику города за первую половину 2023 г.
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За первые шесть месяцев 2023 г. инвестиции в экономику столицы России превысили 2,2 трлн руб., что на 5% в сопоставимых ценах выше показателей за тот же период в 2022-м. В числе лидеров по инвестициям — промышленные машины и оборудование, строительство жилых и нежилых зданий, благоустройство земель, а также создание объектов интеллектуальной собственности, написал Собянин в своем telegram-канале.

Напомним, в конце 2022 г. Фонд прогрессивной политики представил доклад "Образы будущего для России: сценарии, развилки и оценки". В нем смоделированы четыре линии развития страны после "крушения миропорядка". Наиболее вероятным эксперты считают сценарий "СССР 2.0" – попытку "воспроизведения советского опыта существования". Тогда отмечали, что Россия также может пойти по пути "НЭП 2.0", стать "евразийским полюсом" или сосредоточиться на формировании "нации Z". По мнению политологов, скорее всего, страну ждет смешение всех четырех сценариев.

А бизнесмен Олег Дерипаска считает, что Россия адаптировалась к санкциям.

Теги: Сергей Собянин, Москва, инвестиции


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