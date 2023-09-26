26 Сентября 2023
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Фото: forumspb.com

Дерипаска считает, что Россия адаптировалась к санкциям

Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что Россия адаптировалась к санкциям, а сам этот инструмент – "из XIX века".
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Москва пережила попытку изолировать свою экономику, развивая новые торговые связи с мировым югом и наращивая инвестиции во внутреннее производство. Он был удивлен, что частный бизнес оказался настолько гибким, приводит "Ъ" выдержки из интервью FT.

Напомним, ранее Дерипаска оценил в сумму от $500 млрд до $1 трлн размер вложений, которые были инвестированы "деловыми русичами" в западные активы. Он считает, что эти средства медленно, но верно возвращаются в Россию в обход санкций. Правда, в России на эти деньги тоже есть охотники, которые так и норовят обобрать "деловых людей".

Ранее стало известно о том, что за границей заморожены активы России в сумме $300 млрд, 200 из которых Россия могла "перепрятать".

Теги: Олег Дерипаска, интервью, экономика


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