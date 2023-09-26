Дерипаска считает, что Россия адаптировалась к санкциям

Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что Россия адаптировалась к санкциям, а сам этот инструмент – "из XIX века".

Москва пережила попытку изолировать свою экономику, развивая новые торговые связи с мировым югом и наращивая инвестиции во внутреннее производство. Он был удивлен, что частный бизнес оказался настолько гибким, приводит "Ъ" выдержки из интервью FT.

Напомним, ранее Дерипаска оценил в сумму от $500 млрд до $1 трлн размер вложений, которые были инвестированы "деловыми русичами" в западные активы. Он считает, что эти средства медленно, но верно возвращаются в Россию в обход санкций. Правда, в России на эти деньги тоже есть охотники, которые так и норовят обобрать "деловых людей".

Ранее стало известно о том, что за границей заморожены активы России в сумме $300 млрд, 200 из которых Россия могла "перепрятать".