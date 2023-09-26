26 Сентября 2023
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Фото:kremlin.ru

США не пригласят Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско

Владимира Путина не будут приглашать на саммит организации АТЭС в Сан-Франциско. По словам представителя РФ в АТЭС Марата Бердыева, США по двусторонним каналам донесли до Москвы, что на встречу не пригласят ряд лидеров государств, в том числе Путина. О каких других лидерах идет речь дипломат не уточнил.

Ранее в Кремле сомневались, что Путин получит приглашение в Сан-Франциско, но отмечали, что никаких решений Москва пока не принимала.

При этом Бердыев говорит, что настаивает на приглашении Путина, поскольку этого требуют правила организации и дипломатические правила, передает РИА Новости.

По словам дипломата, американская сторона ссылается на санкционные ограничения. При этом главное ограничение в отношении Путина – ордер на арест от Международного уголовного суда – в США не действует, поскольку Америка не признает юрисдикцию МУС.

Между тем, ранее стало известно, что на полях саммита АТЭС встречу собираются провести Джо Байден и Си Цзиньпин. До этого китайский лидер поговорит с Путиным – российского президента пригласили в октябре в Пекин.

Теги: атэс, саммит, сан-франциско, владимир путин


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