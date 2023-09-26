26 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба УПЦ

Синод УПЦ забрал Святогорскую лавру и вывел Донецкого митрополита из своего состава

Священный Синод УПЦ принял ряд важных и характерных решений. Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион выведен из состава постоянных его членов, а Святогорской лавре предоставлен статус ставропигиального монастыря.
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Как сообщается, решение по митрополиту Илариону было принято в связи с его невозможностью участвовать в заседаниях Синода. Его заменил митрополит Тернопольский Сергий. А вот Святогорская лавра теперь будет напрямую подчиняться предстоятелю УПЦ митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию. При этом должность наместника лавры продолжит выполнять митрополит Святогорский Арсений, который назначен также викарием Киевской митрополии.

Еще одно решение: викариев Горловской епархии архиепископа Добропольского Спиридона и архиепископа Константиновского Паисия назначили викариями Киевской митрополии. Но они "будут совершать духовное окормление определенными Синодом приходов Горловской епархии".

Как пишет "Правблог", митрополит Онуфрий продолжает расширять присутствие представителей своего "лагеря" в синоде УПЦ. Помимо этого, церковный Киев "подстраховался" по вопросу возможного прямого вхождения Донецкой и Горловской епархий в состав РПЦ. С этой целью и "понижен" владыка Иларион, два викария Горловской епархии "закреплены" за митрополией, а Святогорская Лавра переведена в непосредственное подчинение предстоятеля УПЦ.

Теги: УПЦ, украина, церковь


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