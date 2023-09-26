В России за год легковые машины могут подорожать на треть

Дилеры считают, что в России продолжат дорожать новые легковые автомобили.

"Повышение утильсбора и серьёзные колебания курса рубля уже привели к подорожанию авто, а к концу года можно говорить о повышении до 30% с января", - сказал РИА Новости исполнительный директор профильной ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Вячеслав Жигалов.

Напомним, в середине сентября выяснилось, что цены на автомобили в России продолжают расти. Этому способствуют увеличение утилизационного сбора и продолжающееся ослабление рубля. По данным НАПИ, в августе стоимость машины выросла на 0,1-14,3%. Рекомендованные розничные цены обновились у 127 комплектаций — для сравнения, в июле таких было всего 52. В среднем, по данным опроса дилеров, удорожание составило от 4%, доходя до 20% в отдельных случаях.

Дорожали в последний месяц лета как отечественные, так и иностранные автомобили. Так, цены на отдельные комплектации Lada и УАЗ выросли на 1,4-8,3%, у относительно российских "Москвичей" цены выросли на 10-11%. На ряд китайских брендов, например, Haval, цены в августе вообще повышались дважды. Так, в начале августа Poer KingKong подорожал на 200 тыс. руб., а затем во второй половине месяца еще на столько же, в целом увеличившись в цене на 6,3–6,7% (в зависимости от комплектации).