В украинском плену на сегодняшний день находятся 11 жителей Пермского края

В украинском плену на сегодняшний день находятся 11 жителей Пермского края, в их числе бывший мэр Чайковского Алексей Третьяков. Данные озвучил телеканал "ВЕТТА" со ссылкой на краевого омбудсмена Игоря Сапко.

С соответствующими обращениями к уполномоченному по правам человека обратились родственники пленных военных. Еще 53 жителя Прикамья числятся пропавшими без вести.



По словам уполномоченного, для освобождения пермяков из плена аппарат краевого омбудсмена сотрудничает с контактной группой, созданной при федеральном Уполномоченном по правам человека, Минобороны и международным комитетом Красного Креста. Омбудсмен выразил надежду на скорый обмен пленными.