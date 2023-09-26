26 Сентября 2023
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Фото: Администрация Серовского городского округа

В Серове провожают в последний путь земляка, погибшего на спецоперации

В зоне проведения спецоперации погиб уралец родом из Серова. О смерти Раиса Рашидовича Губайдуллина сообщает пресс-служба администрации города.

"Уважаемые жители Серовского городского округа! С прискорбием сообщаем о гибели нашего земляка Раиса Губайдуллина, в ходе проведения специальной военной операции. Погиб 15 сентября 2023 года при выполнении боевых задач в Луганской Народной Республике", - говорится в сообщении.

Раис Губайдуллин из Серова, погибший в зоне СВО(2023)|Фото: Администрация Серовского городского округа

Раис Губайдуллин родился в Серове 28 октября 1978 года. Окончив школу №22 и получив высшее образование, устроился сначала в охрану Серовского завода ферросплавов, а затем на должность разливщика стали. Близкие отзываются о нем как о любящем сыне, хорошем брате, и уважаемом коллеге и друге.

В сентября прошлого года Раис Рашидович заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО, где добросовестно выполнял свой воинский долг. За год службы за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях, был награжден медалью маршала Жукова. А незадолго до гибели, за отличные показатели в боевой подготовке, полевой выучке, за особые отличия при несении боевой службы, а также за отвагу, самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга получил медаль Министерства обороны РФ "За воинскую доблесть" II степени.

Прощание с Раисом Рашидовичем Губайдуллиным состоится 26 сентября 2023 года в 12.00 в ритуальном зале муниципальной похоронной службы "Прощание" по адресу: ул. Карбышева, 15А.

Теги: Серов, завода, спецоперация, смерть, Раис Губайдуллин


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