26 Сентября 2023
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Фото: vk.com/incident_tmn

В Тюмени стоит запах гари от пожаров в Свердловской области

Жители Тюмени пожаловались на запах гари, передает корреспондент Накануне.RU.

Департамент лесного комплекса и департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области сообщил, что источником запаха являются природные пожары в Свердловской области. На территории Тюменской области нет действующих лесных и ландшафтных пожаров.

Telegram-канал "Не для протокола", который связывают со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым сообщает, что сегодня обстановка в свердловских лесах стабильная. Пожары оперативно находят, на тушение направляют специалистов Уральской авиабазы и арендаторов лесных участков.

Всего за прошедшие сутки в регионе зафиксировано 17 природных пожаров на площади 218 га. Ликвидировано три пожара на площади 108 га, в том числе крупное возгорание в Серове на площади 100 га.

Теги: пожары, запах гари, Тюмень


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