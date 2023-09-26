Уралец отсудил 120 тысяч рублей у владельца напавшего на него алабая

На Среднем Урале мужчина отсудил компенсацию у владельца агрессивной собаки.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в сентябре 2021 года житель Ревды Иван подвергся нападению алабая: уралец шел по улице, когда со спины на него набросился пес и несколько раз укусил за левую руку. Рядом кружил еще один пес той же породы, но атаковать не стал. На крики и лай прибежала хозяйка, которой удалось вернуть питомцев домой. Оказалось, что ночью собаки устроили подкоп в вольере и сбежали за ворота. Их владелица помогла пострадавшему обработать раны и предложила компенсацию морального вреда и расходов на лечение.

Однако мужчину не устроила сумма. Он обратился с иском в Ревдинский городской суд и пояснил, что лечение оказалось длительным, обернулось проставлением прививок от бешенства, перевязками и консультациями врачей. За медпомощью пришлось обращаться в Екатеринбург. Иван просил взыскать 250 тысяч компенсации морального вреда и более 16 тысяч расходов на лечение.

Суд удовлетворил иск частично, взыскав материальный ущерб в 12 тысяч 374 рубля и 33 тысячи рублей компенсации морального вреда. Уралец обжаловал этот вердикт в областном суде. В результате сумма компенсации была увеличена до 120 тысяч рублей, но снижен размер расходов на лечение – до 1 тысячи 610 рублей.

"Истцу не удалось доказать необходимость лечения в Екатеринбурге. Поэтому компенсированы лишь расходы на приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий, обеспечение которыми в рамках ОМС не производится", - пояснили в инстанции.