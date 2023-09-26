Уралец отсудил 120 тысяч рублей у владельца напавшего на него алабая

26 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Уралец отсудил 120 тысяч рублей у владельца напавшего на него алабая

На Среднем Урале мужчина отсудил компенсацию у владельца агрессивной собаки.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в сентябре 2021 года житель Ревды Иван подвергся нападению алабая: уралец шел по улице, когда со спины на него набросился пес и несколько раз укусил за левую руку. Рядом кружил еще один пес той же породы, но атаковать не стал. На крики и лай прибежала хозяйка, которой удалось вернуть питомцев домой. Оказалось, что ночью собаки устроили подкоп в вольере и сбежали за ворота. Их владелица помогла пострадавшему обработать раны и предложила компенсацию морального вреда и расходов на лечение.

Однако мужчину не устроила сумма. Он обратился с иском в Ревдинский городской суд и пояснил, что лечение оказалось длительным, обернулось проставлением прививок от бешенства, перевязками и консультациями врачей. За медпомощью пришлось обращаться в Екатеринбург. Иван просил взыскать 250 тысяч компенсации морального вреда и более 16 тысяч расходов на лечение.

Суд удовлетворил иск частично, взыскав материальный ущерб в 12 тысяч 374 рубля и 33 тысячи рублей компенсации морального вреда. Уралец обжаловал этот вердикт в областном суде. В результате сумма компенсации была увеличена до 120 тысяч рублей, но снижен размер расходов на лечение – до 1 тысячи 610 рублей.

"Истцу не удалось доказать необходимость лечения в Екатеринбурге. Поэтому компенсированы лишь расходы на приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий, обеспечение которыми в рамках ОМС не производится", - пояснили в инстанции.

Теги: компенсация, алабай, суд, Ревда


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети