Патриарх РПЦ запретил в служении одиозного архимандрита Кирилла (Говоруна)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил своим указом в служении архимандрита Кирилла (Говоруна), сообщает пресс-служба Московской епархии.

Формальные причины решения сообщены так:

"Данное Вами письменное обязательство верности Русской Православной Церкви было Вами неоднократно нарушено, что выразилось, в том числе, в Вашем сослужении с архиереями и священнослужителями Константинопольской Церкви, с которой решением Священного Синода прервано евхаристическое общение по причине грубого вторжения на каноническую территорию Украинской Православной Церкви".

Архимандрит Кирилл запрещен в священнослужении без права ношения рясы, священнического креста и преподания священнического благословения на время рассмотрения дела в епархиальном суде Московской епархии.

Однако реальная причина состоит в том, что тот много лет ведет антицерковную деятельность, поддерживает раскол и украинский режим, осуждает Россию и СВО. С 2017 года является научным сотрудником в иезуитском Университете Лойола Мэримаунт в Лос-Анджелесе.

Говорун родом из Черкасской области, ему 49 лет. При этом его богословская квалификация позволяла ему писать статьи для многотомной "Православной энциклопедии", где он является автором некоторых статей.

Как сообщалось, ранее патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид обратился к патриарху с просьбой лишить сана Говоруна.

Священник Андрей Новиков, вынужденный в 2014 году переехать с Украины в Россию, рад решению патриарха. Он назвал это "началом процесса удаления еще одной опухоли". По его мнению, Говорун - это хулитель православия и Церкви, одержимый животной ненавистью и украинско-нацистской русофобией. Его пребывание в священном сане у многих вызывает сильное недоумение.