Собчак может написать заявление на сына Кадырова, избившего мужчину в СИЗО

Телеведущая Ксения Собчак позвонила Рамзану Кадырову после того, как глава Чечни опубликовал в своем Telegram-канале видео с жестоким избиением подследственного Никиты Журавеля в грозненском СИЗО. Избивает волгоградца 15-летний сын Кадырова Адам.

По словам Собчак, Кадырова не беспокоит тот факт, что он опубликовал доказательства уголовного преступления на собственного сына. Телеведущая утверждает, что глава Чечни гордится поступком ребенка.

"Если суд решит, что Адам виновен, значит он понесет наказание по всей строгости закона", - приводит Собчак цитату из разговора с главой Чечни.

Также она утверждает, что Кадыров "живой, здоровый, не нейросеть, очень энергично ел орешки кешью".

"Заявление, по ходу, придется писать. Скрестила пальцы, чтобы проверку начали по сообщениям в СМИ, иначе пойду сама", - добавляет журналистка.

Никита Журавель стал фигурантом уголовного дела после того, как в Волгограде сжег коран недалеко от мечети. После этого министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил президенту Владимиру Путину, что считает справедливым направление Журавеля в СИЗО Чечни. Путин одобрил это решение.

В конце августа 2023 года уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила, что получила жалобу от Журавеля: он рассказал, что в СИЗО к нему приходил несовершеннолетний (15 лет) сын Рамзана Кадырова. Подросток, по словам Журавеля, сильно избил его.