Сына полковника Росгвардии, устроившего смертельное ДТП в Екатеринбурге, отправляют в колонию

Свердловский областной суд наконец поставил точку в деле Владимира Васильева, устроившего смертельное ДТП у ТЦ "Алатырь" 4 августа 2019 года. Сына полковника Росгвардии отправят в колонию общего режима на 8 лет 11 месяцев, после четырех лет в СИЗО.

Напомним, Владимир Васильев, находясь за рулем машины KIA RIO, устроил аварию с пятью автомобилями в центре уральской столицы. Машины, в которые он влетел, стояли на светофоре в ожидании зеленого света.

В результате погибли два человека. Судебный процесс стартовал в марте 2020 года. Сообщалось, что по данным экспертизы вместо Васильева-младшего мочу сдал его отец, полковник Андрей Васильев. Знакомый обвиняемого - владелец KIA Фомин заявил об угоне. В марте 2021 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Васильева виновным и осудил на 9 лет и 3 месяца колонии общего режима. Виновник ДТП также должен выплатить 2,5 млн руб. в счет возмещения морального вреда родственникам погибших.

Затем последовали многочисленные апелляции и пересмотр дела. В январе прошлого года с Васильева сняли обвинения по угону автомобиля, а наказание смягчили до 8 лет 11 месяцев.

Заключительное заседание по этой запутанной истории прошло вчера. Свердловский областной суд прекратил уголовное преследование осужденного по ч.1 ст. 166 УК в связи с отсутствием в деянии Васильева состава преступления. Таким образом, с осужденного сняты обвинения по угону автомобиля, за ним также признано право на реабилитацию.

Окончательно Владимир Васильев признан виновным по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 11 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 11 месяцев.

Однако, сколько на самом деле Васильев проведет в колонии - неизвестно. Все проведенные в СИЗО 4 года будут учтены в счет наказания. Более того, с определенного момента день в СИЗО стал считаться за 1,5.