26 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Германии собрались урезать траты на беженцев

Власти Германии собрались в 2024 г. сократить траты на беженцев.

Уменьшены они будут вдвое, приводит "Ъ" данные Reuters. Решение принято из-за ужесточения бюджета на фоне растущей инфляции "после нескольких лет щедрых расходов".

Напомним, еще весной 2022 г. в Европе все чаще происходили случаи конфликта с участием украинцев, которые во многом видят "зраду", устраивают скандалы, требуют говорить на мове, а то и занимаются воровством. В марте таких роликов в сети появились десятки. Так, в Берлине украинец пристал к русскому машинисту метро, что "ваша страна напала на Украину". Тот в ответ заявил: "Так чего ты здесь стоишь, иди защищай свою страну". После этого украинец очень нервно обругал машиниста немецкими словами, переходя на русский, и пригрозил расправой. В одном из городов Германии украинцы даже разгромили автобусный парк. Женщина из Прибалтики, живущая в Германии, записала видеообращение к украинцам.

"Я обращаюсь к украинцам, которые приезжают в Молдавию, Польшу, Германию. Вы можете себя вести как люди? Вам помогают, собирают гуманитарку русскоязычные и немецкоязычные люди, чтобы вам отправить памперсы, еду, одежду. А вы приезжаете сюда и устраиваете свои правила, чтобы с вами не разговаривали на русском языке. Вы что, вообще оборзели? Вы обворовываете людей, которые вас принимают к себе на пару дней пожить! Вы совсем страх потеряли?! Вас принимают, а вы так себя ведете! Немцы это терпеть не будут. Хоть бы один сказал спасибо за помощь. А вы приезжаете и говорите: "Не разговаривайте с нами на русском языке, говорите на украинском". Вы просто реально борзеете, вам помогают, а вы такое творите!" - возмущается она.

Теги: Беженцы, Европа, Германия


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