ВСУ устроили массированную атаку беспилотниками на приграничные регионы России

Минувшей ночью ВСУ предприняли попытку массированной атаки беспилотниками на приграничные российские регионы – Курскую и Белгородскую область.

Над Курской областью дежурные средства ПВО сбили пять украинских беспилотников, последний из них – около половины шестого утра.

Около полуночи губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил: "В небе над Грайворонским городским округом сбито семь БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет. Фрагментами беспилотника посекло один автомобиль. Подворовой обход продолжим в светлое время суток".