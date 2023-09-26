26 Сентября 2023
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Фото: Telegram-канал &quot;Крючков Z&quot;/ t.me/kryuchkovoleg

ВСУ устроили массированную атаку беспилотниками на приграничные регионы России

Минувшей ночью ВСУ предприняли попытку массированной атаки беспилотниками на приграничные российские регионы – Курскую и Белгородскую область.

Над Курской областью дежурные средства ПВО сбили пять украинских беспилотников, последний из них – около половины шестого утра.

Около полуночи губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил: "В небе над Грайворонским городским округом сбито семь БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет. Фрагментами беспилотника посекло один автомобиль. Подворовой обход продолжим в светлое время суток".

Теги: атака, всу, беспилотники


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