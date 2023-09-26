Свердловчане активнее всех в УрФО заказывают себе новые "Айфоны"

Жители Свердловской области активнее других жителей УрФО заказывают новые "Айфоны". К такому выводу пришли в компании МегаФон.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МегаФона на Урале, на этапе предзаказа свердловчане чаще всего выбирали модели iPhone 15 Pro и Pro Max – на них пришлось 80% оформлений. Высокий интерес именно к этим смартфонам связан с тем, что разработчик добавил ряд дополнительных фишек в данные модели.

Особенно жителей Среднего Урала привлекли устройства с объемом памяти 128 и 256 Гб – на такие модели пришлось 44% и 35% предзаказов соответственно. Самой дорогой покупкой оказался iPhone 15 Pro Max 1 Tб за 259 тысяч 990 рублей. А самым популярным цветом стал натуральный титан – треть от общего числа всех оформлений.

Напомним, недавно ФАС России обязала "большую четверку" операторов отменить плату за раздачу интернета с телефонов.