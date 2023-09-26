26 Сентября 2023
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Пышногрудая россиянка завоевала титул "Миссис Вселенная — 2023"

39-летняя жительница Нижнего Новгорода Ольга Каменская одержала победу в конкурсе "Миссис Вселенная — 2023".

Об этом женщина написала в своем блоге. "Я завоевала победу и получила титул в номинации "Пышные формы", — сообщила она. В состязании приняли участие 72 девушки. Финал проходил в США.

Каменская выразила признательность организаторам конкурса за то, что может стать "примером женщинам, чьи формы отличаются от идеальных, и показать, что женская красота не зависит от размера одежды". По словам победительницы, красивой, "счастливой и успешной женщиной можно стать и в plus size размере".

Ранее Каменская неоднократно побеждала на различных конкурсах красоты. Она, в том числе является обладательницей титулов "Миссис Россия Пышные Формы – 2022".

Теги: Миссис Вселенная, конкурс


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