26 Сентября 2023
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Госдума предложила дать студентам право бесплатного проезда в транспорте

Студентам, которые обучаются на очных отделениях, предложили предоставить право бесплатного проезда в общественном транспорте.

Инициатива принадлежит фракции ЛДПР. Вскоре ее внесут в Госдуму. Как заявил зампред фракции Сергей Леонов, это связано с инфляцией, ростом цен за проезд. "Дело в том, что сейчас в нашей стране студент живет либо за счет родителей, либо должен искать полноценную работу, чтобы себя обеспечивать. Академическая стипендия составляет смешные 1755 рублей. Этого не хватит даже на базовые нужды учащегося", — заявил депутат.

Леонов указал, что самое дешевое общежитие на окраине Москвы обойдется минимум в 10 тыс. руб. в месяц. Еще 10–20 тыс. в месяц необходимо на питание. Кроме того, студент должен одеться, купить учебники и "хоть что-то оставить на отдых". При этом обучение стоит в среднем 440–480 тыс. руб. в зависимости от специальности, указал автор инициативы.

"В масштабах этих расходов стипендия выглядит как статистическая погрешность", - заявил зампред фракции. "Бесплатный проезд — это тот минимум, который мы можем сделать для тех, кто уже через 5–10 лет будет нас лечить, строить мосты и здания, разрабатывать IT-решения, учить наших детей, водить поезда и самолеты, разрабатывать приборы и технику", — пояснил Леонов, сообщают "Известия".

Напомним, минимальная академическая стипендия российских студентов, обучающихся по программам бакалавриата, с 2019 по 2023 г. выросла в среднем на 23% (или на 341 руб.) до 1 тыс. 825 руб. в месяц.

Теги: Госдума, транспорт, студенты, образование


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