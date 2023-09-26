Новая инициатива депутатов Госдумы может привести к очередному подорожанию такси

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился в Министерство внутренних дел России с предложением ограничить время парковки такси во дворах.

Речь идет запретите парковки и стоянки автомобилей такси в жилой зоне более чем на 30 минут. Как считает парламентарий, этого времени достаточно, чтобы дождаться клиентов, высадить пассажиров и выгрузить их багаж.

В случае превышения данного лимита времени водителем предлагается выписывать штраф, а припаркованную сверх положенного лимита машину эвакуировать на штрафстоянку. Кроме того, депутат хочет выдавать лицензии на работу в такси только тем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, у которых в собственности или аренде есть парковка для хранения имеющихся у них автомобилей такси.

В Госавтоинспекции эту идею концептуально поддерживают, с оговоркой о том, что она нуждается в детальной проработке. Как говорят юристы и эксперты, в современных условиях ввести такие запреты будет крайне сложно. Подобные ограничения могут привести к росту тарифов, сообщают "Известия".

Ранее 1 сентября в России вступил в силу новый закон о такси. Он устанавливает ряд строгих требований и, как ожидается, приведет к росту цен на такси. По этой причине агрегаторы уже начали придумывать способы обходы закона. Один из них — формально оказывать не услугу такси, а аренду машины по другому тарифу.